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سيارات

لهذا السبب..تويوتا TOYOTA اليابانية أمام المحاكم الأمريكية

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:01 م
تويوتا
تويوتا
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قسم السيارات
يبدو أن عام 2020 هو الأسوأ على الإطلاق للصانع الياباني العريق تويوتا TOYOTA، بسبب إنخفاض مبيعاتها بشكل حاد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 من ناحية، ومن ناحية أخرى رفع العديد من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عسب فني سياراتها.

جاءت الدعاوى القضائية ضد تويوتا TOYOTA اليابانية في الولايات المتحدة بسبب خلل فني في مضخة الوقود، يجعلها تخفض ضغط الوقود فجأة أثناء السير على الطريق، وإيقاف السيارة.

بدأت القصة عندما اكتشف عدد كبير من مالكي سيارات تويوتا TOYOTA عيوب في مضخات بعض السيارات، طرازات تويوتا و لكزس المملوكة للصانع الياباني العريق.

فكان قرار الملاك برفع دعاوي قضائية ضد الشركة بسبب الأضرار التى لحقت بهم جرا هذا العيب، لدرجة أن القضية ستشمل الملاك الحاليين والسابقين للسيارات التي تعاني من هذا العيب.

من ناحة أخرى لم تتأكد بعد تويوتا TOYOTA من حقيقة معاناة سياراتها من التى استدعتها فى يناير الماضى، لهذا العيب أم لا، خاصةً أن مكونات مضخات الوقود من البلاستيك الذي يمتص البنزين.
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