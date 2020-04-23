الملك سلمان يوافق على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير مليون صائم

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين إلى خمسة ملايين ريال.





ويستهدف المشروع تفطير مليون صائم، وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في (18) دولة حول العالم، ضمن مشاريعها خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.





من جهته، قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ "إن هذا المشروع المبارك يأتي امتدادًا للأعمال الخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في هذا الشهر الكريم التي يتعاهد فيها إخوانه المسلمين بالعالم ويتلمس احتياجاتهم".