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أخبار العالم

تطور خطير.. إيران تستدعي راعي مصالح أمريكا لتسليمه رسالة احتجاج

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:04 م
طهران
طهران
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قسم الخارجي
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس، السفير السويسري راعي المصالح الأمريكية في طهران وسلمته رسالة احتجاج على التهديدات الأمريكية.

وبحسب قناة "روسيا اليوم" قال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "نحتج على الإجراءات المؤذية والتحركات الاستفزازية للقوات الأمريكية في مياه الخليج".



وأضاف موسوي: "سلمنا السفير السويسري رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد تهديدات القوات الأمريكية وتواجدها غير القانوني والمزعزع للاستقرار في شمال مياه الخليج وقرب السواحل الإيرانية".

ودعا موسوي الولايات المتحدة إلى رعاية قوانين الملاحة البحرية، مؤكدا أن إيران سترد بشكل مناسب على أي تهديدات واعتداءات في مياه الخليج وخليج عمان.

وقال موسوي إن "تهديدات ترامب بتدمير الزوارق الإيرانية استفزازية ومدانة".

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، أعلن بوقت سابق اليوم، أنه وجه أوامره للقوات البحرية في مياه الخليج، باستهداف أي قطع حربية أمريكية تهدد أمن أيران أو سفنها في الخليج، مؤكدا أن طهران سترد بقوة على أي تهديدات في مياه الخليج، وقال: "سنرد بحزم وبسرعة وبشكل مؤثر على أي استهداف لنا".
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