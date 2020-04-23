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غير التطهير بالكلور.. 5 نصائح للوقاية من كورونا داخل المنزل

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:22 ص
غير التطهير بالكلور
غير التطهير بالكلور .. 5نصائح للوقاية من كورونا داخل المنزل
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اسماء محمد
البقاء في المنزل ليس الطريقة الوحيدة التى تضمن عدم انتقال فيروس كورونا بل اتباع اجراءات الوقاية داخل المنزل خاصة اذا كان هناك شخصا يضطر للخروج للعمل او وجود اناس ذوى مناعة ضعيفة داخل المنزل

رصد موقع " organicfacts" مجموعة من الإجراءات التى يجب تطبيقها داخل المنزل لضمان عدم انتقال كورونا نهائيا.

ممارسة الإجراءات الوقائية: ابدأ بالإصرار على أن يتبع الجميع الممارسات الوقائية الأساسية في المنزل. قم بتغطية الأنف أثناء العطس ، غسل اليدين بالصابون والماء بشكل متكرر أو في أي وقت تلمس فيه أي شيء من الخارج ، واستخدام قناع الوجه إذا كان يجب عليك الخروج. يجب عليك اتباع الإجراء الصحيح في تعقيم أكياس البقالة والطعام.

استخدام حمامات منفصلة:  إذا اضطررت أنت أو أي شخص في المنزل إلى العمل بالخارج ، فتأكد من وجود حمام منفصل لهم للاستحمام. لا تشارك المناشف ومنتجات النظافة الشخصية الأخرى.

التقليل من الاتصال:  إذا كانت هناك أي فرص لعدوى تدخل إلى منزلك ، فمن الأفضل اتباع ممارسات الفصل ومن الأفضل دائمًا تقليل الاتصال بشخص مريض في المنزل أو أي شخص يضطر إلى الخروج إلى العمل. إذا أمكن ، قم بتحصيص غرفة منفصلة وتقليل الاتصال.

البقاء في المنزل: إن أفضل طريقة لحماية أحبائك هي البقاء في المنزل.. استخدم الهاتف أو دردشات الإنترنت للتواصل مع الآخرين. 
العيش مع الأشخاص الضعفاءوالمقصود بهم الاكثر عرضة لكورونا عن طريق من الاتصال عن طريق التأكد من أنهم لا تخرج في المناطق المشتركة والحفاظ على هذه المناطق جيدة التهوية. تأكد من الحفاظ دائمًا على نظافة النزل خاصة الاماكن المشتركة
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