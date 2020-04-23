منظمة العمل الدولية: المرأة أكثر ابتكارًا من الرجل ويجب دعمها بسوق العمل

قال إيريك أوشلان ، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، إن مشاركة المرأة فى سوق العمل يعُد محل اهتمام.





واضاف " أوشلان " خلال حوار خاص ببرنامج " هذا الصباح " المذاع على فضائية " اكسترا نيوز "مع الاعلامية خلود زهران ، أنه سوف يزداد اجمالى الناتج المحلى لمشاركة المرأه للرجل فى سوق لعمل .





واشار مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، الى ان المرأه لديها القدرة على الابتكار اكثر من الرجال ، وبالتالى نحتاج ان نشجع المرأه والفتيات على العمل .





و تابع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، ان هناك حاجه لنتيح لهم فرصه تحقيق احلام السيدات والفتيات وليس فقط الفرصه لاتاحة فرص العمل بل تأسيس شركات خاصة بهم .





واكد اننا نحاول التعاون مع المجلس القومى للمرأه عبر عدد من البرامج لتدريب المرأه على ريادة الاعمال وتوظيف السيدات ، لافتا الى ان اتحاد الصناعات له دور اساسى فى هذا الامر .





، مضيفًا أن هناك عدد من المؤسسات تعمل على تقديم عدد من الدورات التدريبيه ومواجهه التمييز وتمكين المرأه .