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منظمة العمل الدولية: المرأة أكثر ابتكارًا من الرجل ويجب دعمها بسوق العمل

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:00 م
إيريك أوشلان ، مدير
إيريك أوشلان ، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة
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ريهام فيكتور
 قال إيريك أوشلان ، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، إن مشاركة المرأة فى سوق العمل يعُد محل اهتمام.

 واضاف " أوشلان " خلال حوار خاص ببرنامج " هذا الصباح " المذاع على فضائية " اكسترا نيوز "مع الاعلامية خلود زهران ، أنه سوف يزداد اجمالى الناتج المحلى لمشاركة المرأه للرجل فى سوق لعمل .

واشار مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، الى ان المرأه لديها القدرة على الابتكار اكثر من الرجال ، وبالتالى نحتاج ان نشجع المرأه والفتيات على العمل .

 و تابع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، ان هناك حاجه لنتيح لهم فرصه تحقيق احلام السيدات والفتيات وليس فقط الفرصه لاتاحة فرص العمل بل تأسيس شركات خاصة بهم .

واكد اننا نحاول التعاون مع المجلس القومى للمرأه عبر عدد من البرامج لتدريب المرأه على ريادة الاعمال وتوظيف السيدات ، لافتا الى ان اتحاد الصناعات له دور اساسى فى هذا الامر .

، مضيفًا أن هناك عدد من المؤسسات تعمل على تقديم عدد من الدورات التدريبيه ومواجهه التمييز وتمكين المرأه .
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