المشروعات الصغيرة.. ندوة لـ جهاز المنيا الجديدة لدعم مشاركة المرأة

وأضاف المهندس محمد مصطفى أحمد: تهدف الندوة إلى التعريف بالجهود التي تبذلها الدولة لدعم وتحفيز وتمكين المرأة المصرية وتنمية المهارات المهنية والتثقيف تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوعية المرأة بكيفية البدء فى إقامة المشروعات الصغيرة وإعداد خطة متكاملة تشمل التسويق والإدارة والتشغيل والإنتاج والماليات، كما يتم تعريف طلاب المدارس بخطوات عمل "مشروع صغير"، وكيفية إنشائه حيث تم عرض لنماذج ناجحة لطلاب تمكنوا من إقامة مشروعات خاصة بهم.





وأكد المهندس محمد مصطفى أحمد، استمرار الجهاز فى عقد مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية وورش العمل فى جميع المجالات التى تهم المرأة المصرية بشكل عام والعاملات بالجهاز بشكل خاص من تنمية المهارات المهنية والتثقيف الصحي والأسري والاجتماعي.