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حوادث

أمن القاهرة يضبط 5 تجار مخدرات قبل ترويج سمومهم

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:56 م
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
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كتب محمد صبرى
تمكنت مباحث القاهرة من ضبط 5 تجار مخدرات وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين (أحدهما له معلومات جنائية) حال تواجدهما في النزهة مستقلان إحدى السيارات ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهما كوكايين وزن 195 جراما والماريجوانا وزنت 330 جراما.
 
كما تمكن المقدم محمد جهاد رئيس مباحث النزهة من ضبط 3 أشخاص من عين شمس حال تواجدهم بإحدى الشقق المستأجرة وبحوزتهم البودر المخدر وزن 500 جرام.
 
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أمن القاهرة يضبط 5 تجار مخدرات قبل ترويج سمومهم
أمن القاهرة يضبط 5 تجار مخدرات قبل ترويج سمومهم
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