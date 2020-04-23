شاهد.. أكرم حسني وأحمد فهمي يطرحان "بالباقي لبان" من مسلسل رجالة البيت

أكرم حسني ، وأحمد فهمي، أغنية جديدة تحمل أسم "بالباقي لبان" من مسلسل "رجالة البيت" المقرر عرضه في شهر رمضان 2020.





تقول كلمات الأغنية :"ازاي تبيعوا قلبي بعد كل ده ببلاش ..كان طبيعي نبيع ونمشي بس ممشيناش .. ياللي فاكرين الحياه هتمشي واننا هننسى بنقولكوا لأ لأ لسة مانسيناش".





وتدور أحداث مسلسل " رجالة البيت " تدور فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على اسمائهم وسيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.





يذكر أن قدم أحمد فهمي ، في موسم رمضان الماضي 2019 مسلسل "الواد سيد الشحات"، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" وعدد من ضيوف الشرف، أما اكرم حسنى فغاب عن الدراما فى رمضان الماضى بعدما قدم احدث أعماله مسلسل "الوصية".





طرح كل من الفنان