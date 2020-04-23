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أخبار العالم

رسالة مهمة من وزارة الصحة السعودية بشأن فيروس كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:01 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
حذر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، من تناقل المعلومات غير الموثقة حول فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية في الحصول على معلومات عن الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 1158 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبهذا بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 13.929حالة.

 

وأشار العبد العالي إلى توقع تسجيل المزيد من الإصابات مع استمرار عمليات المسح النشط للفيروس.


وتوزعت حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بين العديد من مدن المملكة، وكان بينها 15% من السعوديين.

 

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي حول تطورات فيروس كورونا، تسجيل 113 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 1925.

 

كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 121 حالة وفاة.

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