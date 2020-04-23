فيديوجراف ..الرى : إزالة 52823 مخالفة على نهر النيل

قامت وزارة الرى اليوم الخميس الموافق 23 ابريل 2020 تنفيذ عدد (27) إزالة فى نطاق محافظات ( الغربية - البحيرة - المنيا) وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 52823 إزالة.

قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن وزارة الرى أطلقت الحملة القومية لإنقاذ النيل، مشيرا إلى أنه ليس على النيل فقط بل على كافة المجارى المائية التى تقدر بحوالى 55 ألف كيلو متر طولى ما بين سلع ومصارف مجرى النيل الرئيسي.

وأضاف "السباعى" فى تصريحات اعلامية سابقة أن وزارة الرى تخطت حوالى 268 ألف عملية إزالة، موضحا أنه بنهر النيل فقط تم تخطى 52 ألف إزالة فى ظل ان كل يوم يكون هناك إزالة جديدة.





وأفاد أنه كل يوم هناك إزالات جديدة أقربها إزالة مبنيين ضخمين فى محافظة المنيا فى وجود المحافظ، لافتا إلى أن هناك رغبة حقيقة لكل جهات الدولة بإزالة جميع التعديات على قصورها.





وناشد المواطنين بعدم التعدى على المجارى المائية بأى شكل من الأشكال، مضيفا أنه سيتم تطبيق القانون لهم خلال الفترة القادمة والحالية.





ولفت إلى أن المجارى المائية هى لصالح المواطن فى مصر من أجل القدرة على توصيل المياه فى ظل محدودية الموارد المائية، مؤكدا أنه بتلك الفترة هناك حرص شديد من أجهزة وزارة الرى والصرف على الانتهاء من الإزالات من أجل توفير موسم الإحتياجات للإستخدامات الزراعية أو غيرها.



