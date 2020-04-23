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أخبار العالم

تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:11 م
تسجيل 46 إصابة جديدة
تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

ووفقا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، لم تسجل الوزارة أي وفيات اليوم، فيما تعافى 25 مصابًا من فيروس كورونا.

وبذلك يرتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا ليصل إلى 1677 حالة، فضلا عن تسجيل 83 حالة وفاة، و1171 حالة تعافى من الوباء.

وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل 2 مليون و660 ألف إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تخطى 185 ألف حالة وفاة حتى منتصف اليوم، الخميس.

وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 2,661,504 حالة حول العالم.

كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 185,504 حالة وفاة على مستوى العالم.

أضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 730,727 شخصا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث تصل حصتها إلى أكثر من ربع إجمالي الإصابات العالمية فقد سجلت 849,092 إصابة و47,684 حالة وفاة.

تحتل إسبانيا المرتبة الثانية في عدد الإصابات، بينما تحتل إيطاليا نفس المرتبة من حيث عدد الوفيات.

وبين الدول العشر الأكثر إصابة فرنسا (159,877) ألمانيا (151,022) بريطانيا (133,495) الصين (82,798 ) تركيا (98,674) إيران (87,026) 82,798   وروسيا (62,773).

وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء الفيروس إذ تحصي أكبر عدد من الإصابات والوفيات، وكلها أرقام لا تمثل سوى جزء من الحصيلة الفعلية لانتشار الفيروس.
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