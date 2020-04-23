AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

لماذا عبر القرآن عن الصيام بصيغة المؤنث السالم "أياما معدودات"؟.. الإفتاء ترد

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:50 م
لماذاعبر القرآن عن
لماذاعبر القرآن عن الصيام بصيغة المذكر السالم "أياما معدودات
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العلماء لهم حديث في سبب تعبير القرآن عن شهر الصيام بقوله "أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر".


وأضاف أمين الفتوى في خدمة البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن العلماء قالوا إن سبب ذكر معدودات بصيغة جمع المؤنث السالم هو لقلة هذه الأيام حتى يعلم الناس أنها أيام قليلة فلا تكاد تبدأ حتى تنتهي بسرعة، وحينئذ يكون الحرص على الصوم إيمانا واحتسابا هو كل ما يهم المسلم.


واستشهد بحديث النبي "الصيام جنة" أى وقاية من المعاصي والشهوات ووقاية من الأمراض والآفات، منبها على أهمية الصوم في شأن الإنسان، منوها بأن بعض الناس يستثقلون عملية الصوم.


وأشار إلى أن التجارب والأبحاث والدراسات أثبتت أن الصوم فيه فائدة للجسم، بل صدرت دراسة مؤخرا أن الصوم هو أفضل ما يقوي الجهاز المناعي للإنسان.


ودعا أمين الفتوى إلى عدم التهاون في الصوم، وعلى الآباء والامهات أن يحرصوا على صوم الأولاد الأصحاء.


شروط صحة الصوم
أكدت دار الإفتاء، أن النية من الشروط والأركان الهامة لصحة الصيام، ووقتها يبدأ من غروب الشمس حتى قبيل أذان الفجر، فإن وقعت النية بعد الفجر لا تصح عند جمهور الفقهاء.


وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن النية محلها القلب ولا يشترط النطق فيها باللسان، مشيرة إلى أن النية عند بعض الأئمة يجب تجديدها لكل يوم من أيام رمضان، ولا بد من تبييتها ليلًا قبل الفجر وأن يحدد الصائم صومه إذا كان فرضًا بأن يقول نويت صيام غد من شهر رمضان.


وأضافت الفتوى ، أن بعض المذاهب ترى أن القدر اللازم من النية هو أن يعلم الإنسان بقلبه أنه يصوم غدًا من رمضان، وفي مذهب المالكية تكفي نية واحدة عن شهر رمضان كله.


ونصحت دار الإفتاء ، في فتواها المسلمين إذا استطاع الإنسان أن يعقد النية كل ليلة من ليالي رمضان فهذا هو الأصل والأفضل، وإذا خاف أن ينسى أو يسهو فلينو في أول ليلة من رمضان أنه سوف يصوم بمشيئة الله تعالى شهر رمضان الحاضر لوجه الله.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة

أقرأ من المصحف فى صلاة الفرض والنافلة لأن هذا يساعدنى على الخشوع أكثر فهل يجوز؟

صيام النصف الثاني من شعبان .. مباح لشخصين فقط

هل استخدام قطرة العين يفسد الصوم .. الإفتاء تجيب

تذوق الطعام.. أمين الفتوى: الأولى ألا تلجأ المرأة إليه أثناء الصيام.. فيديو

فتاوى تشغل الأذهان .. السن المناسب لتعويد الأطفال على الصوم .. ولماذا تقضي المرأة الحائض الصيام دون الصلاة ؟

ترشيحاتنا

تعرف على مواعيد المترو بعد تعديل ساعات الحظر في رمضان

قررات حكومية جديدة لـ حظر التجول في رمضان

قرار عاجل من السعودية بشأن أوقات عمل المطاعم خلال رمضان

السيسى ونظيره الرومانى يبحثان هاتفيا جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد

بهذه الطريقة تغلبت الأسر السعودية على غيابهم عن صلاة التراويح بالمساجد

شاهد.. مجموعة القرارات التى أتخذتها الحكومة خلال شهر رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل للأدوية.. مشروب رمضاني صحي لمرضى ضغط الدم المنخفض

بعد تصدر تريند جوجل.. أجرأ 10 إطلالات لـ مي عمر برفقة زوجها

بعد هروبها من دار مسنين.. سيدة تسعينية تلقي حتفها بسبب فيروس كورونا