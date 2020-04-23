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أخبار العالم

بعد وقف تمويلها.. تهديد جديد من أمريكا لـ منظمة الصحة العالمية

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:41 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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شيماء مصطفى
وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المزيد من الاتهامات إلى منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أنه من الضروري محاسبتها على الفشل في تتبع فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال بومبيو في تصريحات مع "فوكس نيوز" إن الولايات المتحدة قد لا تعود أبدًا إلى اكتتاب المنظمة مجددا وتمويلها بعد أن كانت أكبر مساهم فيها.

وأضاف أننا نحتاج إلى إجراء أكثر صرامة وجرأة مع منظمة الصحة العالمية، ولا بد من محاسبتها على فشلها في التعامل مع فيروس كورونا.

تأتي تصريحات بومبيو بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف التمويل لمنظمة الصحة العالمية، بعد أن اتهمها بسوء إدارتها وطريقة تعاملها مع فيروس كورونا والتغطية على انتشاره منذ بدء تفشيه في الصين.

وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل 2 مليون و660 ألف إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تخطى 185 ألف حالة وفاة حتى منتصف اليوم، الخميس.

وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 2,661,504 حالة حول العالم.

كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 185,504 حالة وفاة على مستوى العالم.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 730,727 شخصا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث تصل حصتها إلى أكثر من ربع إجمالي الإصابات العالمية فقد سجلت 849,092 إصابة و47,684 حالة وفاة.

تحتل إسبانيا المرتبة الثانية في عدد الإصابات، بينما تحتل إيطاليا نفس المرتبة من حيث عدد الوفيات.

وبين الدول العشر الأكثر إصابة فرنسا (159,877) ألمانيا (151,022) بريطانيا (133,495) الصين (82,798 ) تركيا (98,674) إيران (87,026) 82,798   وروسيا (62,773).

وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء الفيروس إذ تحصي أكبر عدد من الإصابات والوفيات، وكلها أرقام لا تمثل سوى جزء من الحصيلة الفعلية لانتشار الفيروس.
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