هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة سوداء

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة بسيطة.





وعلقت على الصورة: "كل سنه وانتم طيبين رمضان كريم".





وظهرت هنادي مهنا بإطلالة رقيقة باللون الأسود، حيث ارتدت بنطال وتوب، ونسقت معهم حذاء باللون الابيض لاستكمال اطلالتها في أحدث ظهور لها.





وتألقت هنادي مهنا في إطلالتها البسيطة، بترك شعرها البني بطريقة انسيابية أعلى كتفيها مما جذبت أنظار متابعيها على الصفحة.



