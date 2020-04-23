AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة سوداء

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:05 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة بسيطة.

وعلقت على الصورة: "كل سنه وانتم طيبين رمضان كريم".

وظهرت هنادي مهنا بإطلالة رقيقة باللون الأسود، حيث ارتدت بنطال وتوب، ونسقت معهم حذاء باللون الابيض لاستكمال اطلالتها في أحدث ظهور لها.

وتألقت هنادي مهنا في إطلالتها البسيطة، بترك شعرها البني بطريقة انسيابية أعلى كتفيها مما جذبت أنظار متابعيها على الصفحة.

وارتدت هنادي مهنا نظارة شمسية على أحدث صيحات الموضة، مع ساعة في اليد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انيقة وجذابة .. هنادي مهنا تخطف الأنظار من فرنسا

شاهد.. هنادي مهنا بـ إطلالة صيفية على إنستجرام

بـ بلوزة كتف وكتف .. هنادي مهنى تتألق بإطلالة بيضاء ناعمة

بفستان أخضر.. هنادى مهنا تخطف الأنظار مع خطيبها

بـ قرط غريب.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة سوداء كاجوال

ستان أزرق.. حلا شيحة تثير الجدل على إنستجرام بإطلالة جريئة

ترشيحاتنا

بهذه الطريقة تغلبت الأسر السعودية على غيابهم عن صلاة التراويح بالمساجد

بديل للأدوية.. مشروب رمضاني صحي لمرضى ضغط الدم المنخفض

أهم أكلة في رمضان.. فوائد تناول الزبادي في السحور

حكم تبييت النية في الصيام

قرار الحظر الجديد ..إجراءات مصيرية من الحكومة لمواجهة كورونا فى رمضان

سيدة مصابة بـ فيروس كورونا تدخل غيبوبة وتستيقظ على مفاجأة غير متوقعة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكمامة والجوانتي.. بوسي شلبي تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة سوداء

في جميع التخصصات .. إنطلاق برنامج استشارة على موقع صدى البلد