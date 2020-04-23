كورونا ينحسر.. الإمارات تخفف ساعات الحظر خلال شهر رمضان

أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس تقليص حظر التجول في البلاد بواقع ساعتين لتكون أول بلد خليجي يخفف قيود إجراءات الإغلاق التي فرضت منذ أسابيع لمكافحة فيروس كورونا وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الخميس إن الحكومة قلصت مدة حظر التجول المفروض بأنحاء البلاد بواقع ساعتين ليبدأ من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا خلال شهر رمضان.

وكان الحظر الذي اتخذ منذ 26 مارس بهدف كبح انتشار فيروس كورونا، يسري في السابق من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة محكمة سيتم من خلالها رفع الإجراءات الوقائية تدريجيا بعد أن حققت دولة الإمارات نجاحات في الحرب التي تشنها على فيروس كورونا الذي أرهق دولا عظمى وتسبب في مقتل عشرات الآلاف حول العالم.

وتمكنت السلطات في الدولة من اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة منذ بداية انتشار الوباء عبر القيام بعمليات التعقيم والتحاليل الشاملة وتسخير التكنولوجيا في دعم جهود تطويق الفيروس وفرض التباعد الاجتماعي للتقليل من العدوى في كامل البلاد.





ووجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجهات المحلية الاقتصادية بدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية بالتشاور مع شركائهم من القطاع الخاص.





وأفادت "وام" في وقت سابق اليوم الخميس أن ذلك يأتي بمناسبة حلول شهر رمضان.





وتعد الإمارات التي كانت أيضا سباقة في مواجهة الفيروس في المنطقة، أول دولة خليجية تبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق على أن يكون ذلك بشكل تدريجي ووفق ضوابط وإجراءات محسوبة خوفا من موجة ثانية للفيروس.

وشددت وزارة الصحة والهيئة الوطنية على ضرورة مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة وبما يلبي احتياجات الجمهور ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وبما لا يتعارض مع الصحة العامة وأمن وسلامة المجتمع.





ومساء الأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن الإمارة "تبحث مع شركائها إمكانية إعادة فتح مراكز التسوق، تماشيًا مع خطة حكومة أبوظبي لاستئناف الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا".





وأعلن الموقع الالكتروني "اقتصادية دبي" أن الإمارة تنظر أيضا في إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية مع اتخاذ "تدابير احترازية".





وستسمح دبي التي أطلقت برنامجا للتعقيم الشامل للإمارة على مدار 24 ساعة يوميا بتجمعات محدودة لا تتجاوز 10 أشخاص خلال شهر رمضان- مع تطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي، بحسب وسائل الاعلام.





ومراكز التسوق هي أحد شرايين الحياة الرئيسية في المدن الإماراتية وخصوصا دبي التي تضم "مول الإمارات" حيث يوجد مكان للتزلج، و"دبي مول" بالقرب من برج خليفة وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.





وقبل ذلك قالت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي الأربعاء إن الإمارة ستستأنف خدمات حافلات النقل الساعة السادسة صباح السبت.





وذكرت الدائرة أنها ستجري "عمليات تعقيم مكثفة تستمر لمدة 48 ساعة لكافة حافلات النقل العام" ابتداء من صباح الخميس.