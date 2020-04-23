تسجيل 122 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، عن تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 3568 حالة.





كما سجلت الوزارة 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 155 حالة.





فيما تم تسجيل 39 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تعافت إلى 456 حالة.





وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.