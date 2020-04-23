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أخبار العالم

حفتر للشعب الليبي: حكومة الوفاق أدعت الشرعية بالباطل.. ولا بد من إسقاطها

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:30 م
خليفة حفتر
خليفة حفتر
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القسم الخارجي
أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، أدعت الشرعية بالباطل، واستهان بكرامة المواطن وتباهى بالجرائم التي ترتكبها المليشيات الإرهابية.

وأضاف أن المشهد انحدر إلى أسوأ حال نتيجة ممارسات وفساد ما يسمى بالمجلس الرئاسي.

ودعا الشعب الليبي لإسقاط المجلس الرئاسي وما يسمى بالاتفاق السياسي، وتفويض مجلس رئاسي جديد كحل جديد.

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية، قالت إن تركيا أرسلت مقاتلات إف-16 إلى الساحل الليبي لدعم الهجوم الذي تشنه مليشيات حكومة الوفاق على مواقع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. 

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الخميس، أن الطائرات التركية نفذت العديد من الهجمات على بلدة ترهونة التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي جنوب شرق طرابلس، وعلى قاعدة الوطية الجوية.
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