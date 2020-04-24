رمضان أهلا.. بصوت رائع للشيخ سيد النقشبندي

يعد ابتهال رمضان أهلا للشيخ سيد النقشبندي ، بصمة فى تاريخ الأناشيد والابتهالات والتواشيح، والذي وصف فيه حرفيًا الحالة الرمضانية بقوله "لم يزل لك في نفوس الصالحين مكان". الأناشيد





أنشد النقشبندي ابتهال مولاي فى فترة السبعينات ، وحسب الروايات المتواترة كان الابتهال واحد من اربع موشحات شارك فيها الثلاثى بليغ حمدى كملحن وسيد النقشبندى كمنشد وعبد الفتاح مصطفى كشاعر.





وأصبح ابتهال "رمضان أهلاً" أساسي أول أيام رمضان للشعور بمتعة ونفحات الشهر الكريم مع تجمع الأسر على موائد الأكل فى ضربة المدفع.





ويجسد النقشبندي خلال كلمات الابتهال الحالة المصرية ومساعدة الأغنياء للفقراء فيقول "يمشي الغني إلى الفقير بقلب ذا حب له وبقلب ذا إحسان".





صوت سيد النقشبندي كان وما زال معروفا عند المصريين بأنه أستاذ المداحين الذي يروي قلوب الصائمين بابتهالاته، حفظ القرآن وتعلَّم الإنشاد في حلقات الذكر بين مريدي الطريقة النقشبندية، والده محمد النقشبندي شيخ الطريقة.





وأنشد النقشبندي العديد من الابتهالات فى مسجد "الحسين" وسجل فى الإذاعة أكثر من برنامج مثل "رحاب الله" "نور الأسماء الحسنى.