أسباب تحول الثوم المفروم إلى اللون الأخضر أو الأزرق

في موسم الثوم تتساءل السيدات دائما لماذا يتحول الثوم المفروم أو فصوص الثوم التي تم تقشيرها أحيانا إلى اللون الأخضر أو الأزرق وقدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء الاجابة علي تحول لون الثوم.





قالت شيرين: "يحدث ذلك نتيجة التفاعلات الإنزيمية وغير الانزيمية بعد فترة قصيرة من عملية الفرم أو التقشير ، حيث يحتوي الثوم على عنصر الكبريت و الذي يتفاعل مع النحاس -الموجود في الماء أحيانا- وينتج مركب كبريتات النحاس وهو مركب أزرق أو أخضر مزرق .





واضافت: "يظل الثوم آمنا تماما وصالح للإستهلاك ولا علاقة لنوع الثوم سواء صيني او بلدي بهذه الظاهرة".









اما عن الثوم الصيني، قالت إنه أحد أنواع الثوم ولا علاقة له بأية أضرار ولا يسبب السرطان كما أشاع البعض وتحوله إلى اللون الأخضر أو الأزرق لا يتسبب في مشاكل صحية .