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اقتصاد

بسبب تحريك أسعار الأصناف الخاسرة .. 55.89 مليون جنيه ارتفاعا في أرباح النيل للأدوية خلال الـ 9 أشهر

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:10 م
اسعار الادوية
اسعار الادوية
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علياء فوزى
أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية احدى شركات قطاع الاعمال العام ارتفاع صافي ارباحها خلال 9 أشهر من العام المالي الجاري، بنسبة 495 % مقارنة بنفس الفترة فى العام السابق.


وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 67.18 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 11.29 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.


وأوضحت المؤشرات المالية للشركة ،أنها سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 67.18 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 11.29 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.


كشفت الشركة عن ارتفاع الإيرادات خلال الفترة ما بين يوليو حتى مارس الماضى لتسجل 671.99 مليون جنيه مقابل 503.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.


وأرجعت الشركة نمو أرباحها إلى ارتفاع إيراداتها خلال التسعة أشهر، بعد وضع خطة عاجلة لتحريك الأسعار للأصناف الخاسرة، منوهة إلى أنه تمت زيادة أسعار بعض المستحضرات، مما أثر على زيادة ربحية بيع هذه الأصناف.


وأشارت الشركة إلى أنه بلغت تكلفة الإنتاج خلال الفترة نحو 456.3 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 391.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 
وسجلت الشركة خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالي 2019-2020، صافي ربح خلال الفترة بلغ 29.2 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 500 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.


وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الاول من العام المالي الجاري لتصل إلى 435.83 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 315.79 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.


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