طلب محدش طلبه من التمانينات.. ماذا طلب أحمد السقا من شريف عامر على الهواء .. فيديو





ويبدو أن مدة غياب أحمد السقا عن منزله من أجل تصوير البرنامج طالت أكثر مما كان يتوقع، حيث ظهر ذلك من خلال حديثه من الإعلامي شريف عامر الذي تمنى له العودة سالما بعد انتهاء التصوير وتجاوز أزمة كورونا الحالية.





لكن أحمد السقا وعلى طريقة برنامج أماني وأغاني في التسعينات، فأجأ شريف عامر بطلب انساني بسبب بعده لفترة طويلة عن بيته.





وقال السقا لـ شريف عامر "أنا عايز أطلب منك طلب محدش طلبه من التمانينات، اللي أنا هقوله دة ممكن يخلي الناس تضحك علية، أرجوك أنا بوجه التحية من خلالك لأمي وأختي وأختي التانية وزوجتي وعيالي ولأهلي اللي ماشوفتهومش بقالي كتير، وأهدايهم أغنية "أنا بعشقك" وأغنية "يا حبيبتي يا مصر".





ومن المقرر أن تنطلق الحلقة اللأولى من برنامج إغلب السقا الجمعة أول أيام رمضان، حيث تقوم فكرة البرنامج على استضافة فنان يتبارى مع أحمد السقا في عدد من التحديات المثيرة، ويتبرع الفائز لـ جهة خيرية.





البرنامج تم الانتهاء من تصويره في بيروت، من إنتاج صادق الصباح، وإخراج باسم كريستو، وتقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي.





ويستضيف البرنامج مجوعة من أبرز نجوم الوطن العربي مثل وائل جسار ودرة وقصي خولي وعمرو سعد ومحمد هنيدي وغادة عبد الرازق ونيلي كريم وعمرو يوسف وحمادة هلال وأحمد فهمي.

احتفالا بانطلاق الموسم الرمضاني لبرامج ومسلسلات قناة MBC مصر، ظهر النجم احمد السقا أثناء تواجده في لبنان، على الهواء مع الإعلامي شريف عامر، للحديث عن برنامجه المذاع في شهر رمضان "إغلب السقا".