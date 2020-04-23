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رزان مغربي: انتظرت الفرصة كي أغلب السقا بعد ضربه لي في «حرب أطاليا» ..فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:50 ص
رزان مغربي مع أحمد
رزان مغربي مع أحمد السقا
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محمود محسن
أكدت الفنانة رزان مغربي، أنها انتظرت الفرصة لكي تهزم السقا بعد ضربه لها "بالروسية" فى فيلم "حرب أطاليا"، مؤكدة أنني "جبتله 30 نجما ونجمة عشان نغلبه".

وأضافت "مغربي"، خلال لقاء لها ببرنامج يحدث في مصر عبر فضائية "mbc مصر"، أن وجود الفنان أحمد السقا في البرنامج ساهم في نجاحه، مشيرة إلى أنه كان خروجا ناجحا من عباءة الممثل. 

وتابعت الفنانة رزان مغربي أن برنامج "أغلب السقا" كان أفضل من الفورمات العالمي ولا يوجد به أي خطأ يذكر بالبرنامج. 

وأشارت مغربي إلى أن الممثلين المصريين لا يعلى عليهم وكل النجوم الذين تواجدوا في البرنامج كان لهم دور كبير في نجاح البرنامج. 

وقالت الفنانة رزان مغربي إن الفنان أحمد السقا كان بمثابة عراب لفريق العمل في إيطاليا. 
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