شوبير يحسم الجدل حول مفاوضات الأهلي لضم حسام حسن .. فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق حقيقة مفاوضات النادي لضم حسام حسن نجم فريق سموحه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .



وأكد شوبير في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن الاهلي لن يسعى لضم حسام حسن خلال الفترة المقبلة .

وأضاف شوبير أن محمود الخطيب رئيس النادي من المقرر أن يحسم امر الصفقات الجديد خلال الفترة المقبلة عقب عقد جلسه مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.





وتابع أن النادي يسير وفق خطط محدده لذلك من الصعب البدء في مفاوضات ضم احد اللاعبين دون معرفه احتياجات الفريق.





وأعلن مجلس الوزارء منذ فترة عن توقف النشاط الرياضي في مصر للحد من ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد.