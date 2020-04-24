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التحقيق مع 100 مسئول بقطاع الإنتاج في وزارة الزراعة لوجود مخالفات مالية.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:37 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
تبدأ النيابة العامة التحقيق مع 100 موظف بقطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة بعد ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بوجود مخالفات مالية عن العام المالى 2017- 2018 . 

وأكد الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان الدولة لا تتستر على اى وقائع فساد ولا تستسنى أحدا مهما كان منصبه ،لافتا الى ان وحدة تحسين الإنتاج الحيوانى والنباتى بوزارة الزراعة يخضع كبار موظفيها لتحقيق فى النيابة العامة لاستجلاء الحقيقة بهدف الحفاظ على المال العام . 

https://www.youtube.com/watch?v=hBbgqFfO0AQ
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