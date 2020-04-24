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فن

مسلسل جمع سالم الحلقة 1 .. زينة تشتري المخدرات وتقع في غرام خطيب ريم البارودي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:50 ص
زينة
زينة
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شروق ابراهيم
كشفت احداث الحلقة الاولى من مسلسل جمع سالم عن الشخصية التي تجسدها زينة وهي الطبيبة مريم التي تقوم بانقاذ حياة طفلة خلال اجرائها عملية جراحية خطيرة لها رغم تحذير مساعدها لها الا انها تنجح في تلك المهمة الصعبة. 

تظهر الفنانة دلال عبد العزيز وهي تجسد دور والدة زينة، وفي اول مشاهد لهما تعبر " مريم" عن سعادتها لوالدتها بنجاح العملية ثم تظهر خلال احداث الحلقة الاولى وهي تقضي راس السنة مع اصدقائها. 

تقع "مريم" في اعجاب خطيب كريمة " ريم البارودي" من النظرة الاولى خلال قضائهم حفل رأس السنة، دون علم الاولى ان هذا الرجل متزوج وتظهر مريم قورة في المسلسل كـ صديقة لـ كريمة. 

وتنتهي احداث الحلقة  الاولى لموقف غريب بقيام مريم بشراء مواد مخدرة من احد تجار المخدرات.

مسلسل "جمع سالم" من بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد إنتاج شركة سكرومو ميديا.
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