عصام الحضري يكشف حقيقة زواجه عرفيا من فنانة مشهورة.. فيديو

كشف عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر الأول لكرة القدم والنادي الأهلي والزمالك السابق حقيقة زواجه من فنانة مشهورة عرفيًا فى وقت سابق.





وقال الحضري خلال حلوله ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة "القاهرة والناس" إنه لم يتزوج سوى مرة واحدة فقط فى حياته.





وأضاف الحضري أنه لا صحة لزواجة من فنانة مشهورة سرًا، وأنه لا يوجد رجل يكرر فكرة الزواج مرتين ، لأسباب عديدة.





وقال إنه متزوج من صابرين رضا، ولديهما 5 أبناء هم شدوى، شاهيناز، شاهندا، ياسين وآخرهم شايان ورزقنا بها عام 2014.





برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، لتأتي المخرجة إيناس الدغيدي لتقديم البرنامج مرة أخرى.