عصام الحضري تعليقا على انتقال فتحي لبيراميدز: الكرة لا تعرف سوى الاحتراف والفلوس .. فيديو

تحدث عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم والنادي الأهلي الأسبق، عن انتقال أحمد فتحي وعبدالله سعيد، إلى صفوف نادي بيراميدز، بعد قضاء سنوات طويلة داخل صفوف النادي الأهلي.





وقال الحضري، خلال استضافته في الحلقة الأولى من برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، عبر شاشة "القاهرة والناس، تقديم المخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي": "الكرة دلوقتي مبتعترفش إلا بالاحتراف، وفي ناس بتفكر إنها تقعد في الأهلي".





ووجهت إيناس الدغيدي، سؤالًا إلى الحضري، قالت فيه: "انتقال فتحي والسعيد من الأهلي بسبب المقابل المادي احتراف والانتماء مبيعترفش غير بالفلوس؟".





وأجاب الحضري: "موافق، لأنهم فكروا في الماديات، لكن في فيديوهات للاعيبة تانية، قالوا والله ما هسيب النادي اللي إحنا فيه وبنلاقيهم النهاردة في أندية تانية".





وتابع: "هو النادي كويس يبقى عنده لاعب وأكتر، بس ينفع يعتزل بمزاجك وتبقى وحشة إنه يروح نادي تاني؟! لأ".