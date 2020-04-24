الحرارة تقضي على كورونا.. خلية الازمة الأمريكية تنتصر لـ رأي هاني الناظر.. شاهد





وعلق الدكتور هاني الناظر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "عندما كتبت هنا علي الصفحة منذ اكثر من شهر ان ارتفاع درجات الحرارة مع قدوم فصل الصيف بإذن الله سوف يؤثر علي انتشار فيروس كورونا تعرضت مع الأسف لحملة شرسة وممنهجة وصلت للإساءة الشخصية" ..





وتابع هاني الناظر "حملة قادها شخصيات لايعرفون انني عندما اتحدث دائما فان منهجي هو العلم لا غير … واليوم ومنذ لحظات تعلن خلية الأزمة الأمريكية ان ارتفاع درجات الحرارة يؤثر علي نشاط الفيروس …الحمد لله الذي يظهر دائما الحق





واكد وليام براين، القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن فيروس كورونا يضعف بسرعة أكبر عندما يتعرض لضوء الشمس والحرارة والرطوبة مما يدل على قرب القضاء على فيروس كورونا بحلول الصيف





وأضاف وليام في بيان صحفي لخلية الأزمة الأمريكية بالبيت الأبيض إن عدد من الباحثين الامريكان توصلوا إلى أن الفيروس يعيش بشكل أفضل في الأماكن المغلقة والأجواء الجافة ويضعف مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة خاصة عندما يتعرض لأشعة الشمس.

أيدت خلية الازمة الأمريكية في دراسة حديثة لها ما قاله الدكتور هاني الناظر الرئيس السابق للمزكز القومي للبحوث من أن أشعة الشمس تؤثر على فيروس كور نا المستجد وتحد من إنتشار وتساعد في القضاء على الفيروس بشكل أسرع.