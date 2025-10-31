القبة الذهبية| إيلون ماسك يقترب من صفقة مليارية مع البنتاجون.. تفاصيل

يقترب الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، مالك "سبيس إكس" للفضاء، من صفقة مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بقيمة نحو ملياري دولار، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتأتي الصفقة المليارية المتوقعة بين ماسك والبنتاجون، ضمن مشروع "القبة الذهبية" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لتوفير نظام دفاع صاروخي فعَّال ضد كل أنواع الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والمجنحة، والمفرطة السرعة، مرورا بالطائرات المسيرة، وحتى القادمة من الفضاء- على حد تعبيره-.

ويعتمد مشروع القبة الذهبية على تقنيات وتكنولوجيا فضائية، وسيكون جاهزا للعمل قبل انتهاء ولايته عام 2029.