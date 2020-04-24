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أخبار البلد

غير مستقر.. تعرف على طقس أول أيام شهر رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:19 ص
صدى البلد
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حمادة خطاب
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الجمعة أول يوم رمضان، ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وطقس غير مستقر، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ويشهد الوجه البحرى طقس حار نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، وأمطار  خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة واضطراب فى الملاحة البحرية.

 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس حار نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، وتؤدى لاضطراب الملاحة على خليج السويس، وفى شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر ، وشمال الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثير للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة .
 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجات، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.
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