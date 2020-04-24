عصام الحضري: تحقيق بطولة قارية مع المنتخب إنجاز ينقص محمد صلاح.. فيديو

رد الكابتن عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب السابق، على سؤال: "هل اعتبار محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي اللاعب الأفضل فى تاريخ مصر أمر إيجابي أم سلبي؟".

وقال عصام الحضري إن محمد صلاح، يعتبر قدوة لشباب كثيرين، وقدوة لأي شاب في العالم، لكن بالنسبة لمصر يوجد أساطير أخرى مثل الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد أبو تريكة وأخرين.

وأضاف الحضري خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" تقديم إيناس الدغيدي، أن ما ينقص صلاح في هذا السن أنه يحقق بطولة قارية مع منتخبه، الحاجة الوحيدة التي تنقذه كأس إفريقيا.

وأجاب الحضري على السؤال بعد تكراره أكثر من مرة قائلا "يا ستى نعتبره إيجابيا".

وتعرض الحضري خلال حواره ببرنامج شيخ الحارة لـ أسئلة كثيرة جعلته فى حالة ارتباك، منها "زواجه من فنانة مشهورة عرفي".