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توك شو

زواج الحضري من فنانة مشهورة عرفي في شيخ الحارة.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:16 ص
الكابتن عصام الحضري
الكابتن عصام الحضري
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البهي عمرو

تعرض الكابتن عصام الحضري لموقف محرج على الهواء وذلك عندما تعرض لسؤال" أنت اتجوزت يا حضري من فنانة مشهورة بس جواز عرفي؟".

 

ورد الحضري خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع على قناة " القاهرة و الناس" تقديم المخرجة إيناس الدغيدي: "والله ما حصل والعيش والملح ما حصل يا شيخ الحارة وظل الحضري يقسم على الهواء".


وظل شيخ الحارة على تكرار السؤال يا حضري أنت اتجوزت عرفى؟، قال الحضري: "بحلفلك محصلش والله يا شيخ الحارة".


وتابع شيخ الحارة: "اتجوزت فنانة طويلة وكانت ماشية وراك في كل الماتشات ومراتك قفشتك، أنا حاسس إن حرارتك عليت يا حضري قول حصل ولا محصلش".

وقام الحضري بوضع يده على رأسه من صعوبة السؤال، وردت المذيعة: "ده خراب بيت يا شيخ الحارة".

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