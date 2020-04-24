شاهد.. محمد صلاح ينظم زينة رمضان في منزله

حرص محمد صلاح، لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، مشاركة صورة وهو ينظم الزينة فى منزله بمناسبة شهر رمضان الكريم .





ويملك محمد صلاح 16 هدفا في الدوري الإنجليزى تصدر بهم قائمة أفضل هدافى ليفربول في المسابقة بفارق هدفين عن السنغالى ساديو مانى، فيما يأتي النجم المصرى في المركز الثالث بالترتيب العام لهدافى البريميرليج خلف جيمى فاردى المتصدر بـ19 هدفا، وأوباميانج الوصيف برصيد 17 هدفا.





وسجل النجم المصرى 4 أهداف في 8 مباريات بدورى أبطال أوروبا وصنع هدفين، كما صنع هدفا في كأس العالم للأندية بالإضافة إلى 6 تمريرات في الدوري الإنجليزي.





وتواجد محمد صلاح مؤخرا فى مكانة متقدمة قائمة أفضل 100 صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، والتي اختارتها شبكة " ESPN" العالمية.





وتم تعليق كافه الدوريات الاوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا فى اكبر الدول التي تحتضن الدوريات الكبري .