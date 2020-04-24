الفيفا يحتفل بمرور 113 عاما على تأسيس النادي الأهلي

هنأ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" النادي الأهلي بمرور 113 عاما علي تأسيسه حيث يصادف اليوم 24 أبريل ذكرى تأسيس النادي علي يد عمر بك لطفي .
وكتب الحساب الرسمي للإتحاد الدولى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : عيد ميلاد سعيد لقلعة الأمجاد والبطولات النادي الأهلي العريق تأسس في مثل اليوم عام 1907.
وأضاف: تمنياتنا بالمزيد من الألقاب ولجماهير الشياطين الحُمر بدوام الفخر بأساطير كروية أمتعتنا وحفرت مكانة القلعة الحمراء في تاريخ كرة القدم 113 سنة أهلي ١١٣سنة أهلي إنجازات.
وتم تأسيس النادي الاهلي علي يد عمر بك لطفي وأمين سامي باشا وطلعت حرب ومصطفي كامل كنادي وطني للشباب يمارسون فيه الرياضة ويقضون أوقاتهم .
جدير بالذكر ان الاهلي تصدر ترتيب الاندية الاكثر حصولا علي البطولات برصيد 118 بطولة طبقا لتقرير نشرته صحيفة ميرور الانجليزية متفوقا علي ريال مدريد وبرشلونة الاسباني .