الفيفا يحتفل بمرور 113 عاما على تأسيس النادي الأهلي

وكتب الحساب الرسمي للإتحاد الدولى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : عيد ميلاد سعيد لقلعة الأمجاد والبطولات

النادي الأهلي العريق تأسس في مثل اليوم عام 1907.