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خلف جدار زجاجي.. أغرب أشكال الزواج فى زمن الكورونا .. شاهد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:19 ص
حفلات زواج
حفلات زواج
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد أغرب أشكال الزواج فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تفشى فيروس كورونا .

ووفقا للتقرير فإنه بعد بضعة أسابيع من الإغلاق، استأنفت كاليفورنيا مؤخرًا إقامة حفلات الزفاف ولكن ليس بالطريقة تقليدية.

إذ يقوم موظفو التسجيل الزواج بإجراء الاحتفالات من داخل كشك، والتواصل مع العروسين عبر جهاز اتصال لاسلكي من خلف جدار زجاجي في موقف للسيارات بالقرب من لوس أنجلوس.

وقد أعلنت  لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى روسيا   لـ  82804 والوفيات إلى 4632.

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "تم تسجيل  6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة لليوم السادس على التوالي". 

وفي وقت سابق، رفعت ولاية ميزوري الأمريكية دعوى قضائية ضد الصين بتهمة إخفاء خطورة وباء كوفيد-19، والتسبب "بأضرار" اقتصادية وبشرية "لا يمكن تعويضها" في هذه الولاية وفي العالم، مما استدعى ردا غاضبا من بكين.

وتتزايد أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بصورة مخيفة فى ظل سقوط مزيد من المصابين والموتى نتيجة تفشى الفيروس التاجى.

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