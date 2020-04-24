لمواجهة كورونا.. إبراهيم نور الدين يبحث صرف دعم مادي للحكام غير العاملين بوظائف أخرى

كان الدكتور أشرف البيجرمى وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة مفوضا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اعتمد مؤخرا قرار المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول المفوض من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ضم الحكم الدولى إبراهيم نورالدين الذي يعمل بالإدارة العامة للعلاقات العامة والحكومية بالهيئة المصرية العامة للبترول عضوا بمجلس إدارة لجنة النشاط الرياضي والاجتماعى للعاملين بقطاع البترول والمكلف بها رئيسا لجهاز الرياضة ومدير الشؤون الفنية للمكتب التنفيذي للجنة.





قال إبراهيم نورالدين عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: زملائي واخواتى حكام كرة القدم اعضاء الجمعية العمومية لجمعية حكام كرة القدم العاملين بمحافظة القاهرة الذي اتشرف باختياركم لى لرئاسة مجلس ادارة جميعه حكام كره القدم بمحافظة القاهرة للعام الثالث على التوالى,, ..كل سنة وحضراتكم طيبين".





وأضاف:"أشكركم علي دعمك وثقتكم وتمنياتى لحضرتكم بدوام التوفيق وإن شاء الله سيتم النقاش فى صرف مبلغ مالى للسادة الحكام غير العاملين فقط بوظائف خاصة أو حكومية من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية وذلك دعما من الجمعية نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد حفظكم الله من كل شر وسوء (فلوسكم وترد اليكم ) تحيا مصر.





يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.