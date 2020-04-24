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ديني

توقيت آذان المغرب في أول أيام رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:49 م
توقيت اذان المغرب
توقيت اذان المغرب .. تعرف على الموعد الصحيح
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محمد شحتة
توقيت أذان المغرب أول يوم رمضان .. يسأل الكثيرون في مصر  عن مواقيت الصلاة بشكل عام وبالأخص موعد أذان الفجر والمغرب أول يوم رمضان 2020.

أذان المغرب
أذان لصلاة الفجر أول يوم في رمضان في الساعة الثالثة و45 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة المغرب في أول يوم رمضان في السادسة و28 دقيقة.

مواقيت الصلاة أول يوم رمضان
السحور 1:25، إمساك 3:25، الفجر 3:45،  الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 .

ويصوم المسلمون في عدد من المناطق حول العالم مثل تشيلي، في أمريكا الجنوبية، أقل من 12 ساعة، بينما يصوم آخرون 20 ساعة في عدد من المناطق.

فيما يلي أطول وأقصر ساعات الصيام والدول التي توجد بها:
- جرينلاند - النرويج - فنلندا (20 ساعة)

- السويد - ألمانيا (أكثر من 19 ساعة)

- الدنمارك - بولندا - بريطانيا - كازاخستان - بلجيكا - سويسرا (18 ساعة وأكثر)

- رومانيا - روسيا - فرنسا - إيطاليا - أفغانستان - كندا (17 ساعة وأكثر)
- إسبانيا - البرتغال - اليونان - الصين - كوريا الشمالية - تركيا - أمريكا - اليابان (أكثر من 16 ساعة)

- المغرب - باكستان - إيران - العراق - لبنان - سوريا (16 ساعة)

- نيوزيلندا - الأرجنتين - جنوب أفريقيا - أستراليا - تشيلي (أقل من 12 ساعة)

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