توقيت آذان المغرب في أول أيام رمضان

توقيت أذان المغرب أول يوم رمضان .. يسأل الكثيرون في مصر عن مواقيت الصلاة بشكل عام وبالأخص موعد أذان الفجر والمغرب أول يوم رمضان 2020.





أذان المغرب

أذان لصلاة الفجر أول يوم في رمضان في الساعة الثالثة و45 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة المغرب في أول يوم رمضان في السادسة و28 دقيقة.





مواقيت الصلاة أول يوم رمضان

السحور 1:25، إمساك 3:25، الفجر 3:45، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 .



ويصوم المسلمون في عدد من المناطق حول العالم مثل تشيلي، في أمريكا الجنوبية، أقل من 12 ساعة، بينما يصوم آخرون 20 ساعة في عدد من المناطق.



