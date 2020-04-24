تركه بمنطقة نائية.. كلب ينتظر عودة مالكه لـ9 ساعات بعد تخليه عنه.. لقطات مؤثرة

انتشرت على الإنترنت في الآونة الأخيرة لقطات مصورة ترصد لحظة تخلي رجل أمريكي من ولاية "أوكلاهوما"عن كلبه الأليف وتركه إياه في منطقة مهجورة؛ وأفادت تقارير إخبارية بأن الكلب انتظر عودة مالكه لمدة نحو 9 ساعات قبل تدخل إحدى جمعيات الرفق بالحيوان من أجل إنقاذه.





ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الجمعة، فإن مالك الكلب، الذي لم يتم الكشف عن هويته، ترك حيوانه الأليف بمنطقة نائية تقع خارج مدينة "تولسا"، ثاني أكبر مدن ولاية "أوكلاهوما"، ومضى مبتعدًا بسيارته وكأن شيئًا لم يحدث.





وشاركت جمعية محلية للرفق بالحيوان تفاصيل هذه القصة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدة على أن التخلى عن حيوان لا حول له ولا قوة في منطقة نائية أمر غير مقبول فضلًا عن كونه شديد القسوة.





وأشارت في الوقت ذاته إلى أنه على الرغم من أن بعض الأشخاص ربما يواجهون صعوبة في رعاية حيواناتهم الأليفة في ظل أزمة تفشي فيروس "كورونا"، إلا أن هناك مؤسسات يمكنها تقديم المساعدة.





وأكد منشور جمعية الرفق بالحيوان أن الكلب انتظر بالفعل عودة صاحبه لمدة 9 ساعات، لكن دون جدوى، حتى قام فريق تابع للجمعية بإنقاذه ورعايته.



