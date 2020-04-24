AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تركه بمنطقة نائية.. كلب ينتظر عودة مالكه لـ9 ساعات بعد تخليه عنه.. لقطات مؤثرة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:51 م
كلب ينتظر عودة مالكه
كلب ينتظر عودة مالكه لـ9 ساعات بعد تخليه عنه
Advertisements
هدير علاء
انتشرت على الإنترنت في الآونة الأخيرة لقطات مصورة ترصد لحظة تخلي رجل أمريكي من ولاية "أوكلاهوما"عن كلبه الأليف وتركه إياه في منطقة مهجورة؛ وأفادت تقارير إخبارية بأن الكلب انتظر عودة مالكه لمدة نحو 9 ساعات قبل تدخل إحدى جمعيات الرفق بالحيوان من أجل إنقاذه.

ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الجمعة، فإن مالك الكلب، الذي لم يتم الكشف عن هويته، ترك حيوانه الأليف بمنطقة نائية تقع خارج مدينة "تولسا"، ثاني أكبر مدن ولاية "أوكلاهوما"، ومضى مبتعدًا بسيارته وكأن شيئًا لم يحدث.

وشاركت جمعية محلية للرفق بالحيوان تفاصيل هذه القصة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدة على أن التخلى عن حيوان لا حول له ولا قوة في منطقة نائية أمر غير مقبول فضلًا عن كونه شديد القسوة.

وأشارت في الوقت ذاته إلى أنه على الرغم من أن بعض الأشخاص ربما يواجهون صعوبة في رعاية حيواناتهم الأليفة في ظل أزمة تفشي فيروس "كورونا"، إلا أن هناك مؤسسات يمكنها تقديم المساعدة.

وأكد منشور جمعية الرفق بالحيوان أن الكلب انتظر بالفعل عودة صاحبه لمدة 9 ساعات، لكن دون جدوى، حتى قام فريق تابع للجمعية بإنقاذه ورعايته.

جدير بالذكر أن المنشور الذي شاركته إدارة الجمعية، والذي كان مصحوبًا بلقطات سجلتها كاميرات مراقبة بالمنطقة التي شهدت الواقعة، ساهم في تحديد هوية مالك الكلب؛ وأفادت السلطات المحلية في وقت لاحق بأنه قد تم استدعاؤه على خلفية هذه الواقعة.
تركه بمنطقة نائية.. كلب ينتظر عودة مالكه لـ9 ساعات بعد تخليه عنه.. لقطات مؤثرة
تركه بمنطقة نائية.. كلب ينتظر عودة مالكه لـ9 ساعات بعد تخليه عنه.. لقطات مؤثرة
تركه بمنطقة نائية.. كلب ينتظر عودة مالكه لـ9 ساعات بعد تخليه عنه.. لقطات مؤثرة
تركه بمنطقة نائية.. كلب ينتظر عودة مالكه لـ9 ساعات بعد تخليه عنه.. لقطات مؤثرة
تركه بمنطقة نائية.. كلب ينتظر عودة مالكه لـ9 ساعات بعد تخليه عنه.. لقطات مؤثرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كلب.. أربعيني يجد نفسه في ورطة مع الشرطة.. شاهد ما حدث

بسبب قطة.. الحكم على شاب عشريني بالسجن 3 أشهر ودفع غرامة مالية.. اعرف القصة

إصابة ثاني كلب في العالم بفيروس كورونا.. تفاصيل

شاب يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ كلبه من هجوم ذئب بري.. شاهد ما حدث

مستاء من الحظر.. بالصور كلب يحسد الأطفال على اللعب خارج المنزل

ترشيحاتنا

أمريكا تسجل قفزة كبرى في حصيلة وفيات كورونا

بعد خطأ الحلقة الأولى.. لعبة النسيان لـ دينا الشربيني مطلوب على جوجل

بسبب الملل.. فتاة تختبئ داخل غسالة ملابس والمطافئ تتدخل لإنقاذها.. شاهد

هل يجوز أداء صلاة التراويح جالسا.. أحمد كريمة يجيب

وزير الإسكان: بدء التسجيل إلكترونيًا لحجز 1359 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان فى 6 مدن جديدة.. الأحد المقبل

فى أول أيام رمضان.. كردونات أمنية على مداخل منطقة العزل الإجباري ببهتيم.. الأهالى: اشترينا كل حاجة وعلقنا الزينة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركه بمنطقة نائية.. كلب ينتظر عودة مالكه لـ9 ساعات بعد تخليه عنه.. لقطات مؤثرة

بالقفطان والكاجوال..شاهد إطلالات النجمات في استقبال رمضان 2020

التنافس على تنظيف المساجد.. كيف يستقبل شعب بوركينا فاسو شهر رمضان