بعد عزل القرية.. محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال التطهير والتعقيم بـ الزعفران.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، أعمال التطهير والتعقيم بقرية الزعفران التابعة لمركز ومدينة الحامول الخاضعة للعزل الصحي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





وقال محافظ كفرالشيخ، إن وزارة الصحة وفرت فرقًا لتحليل الأشخاص المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا، ويقدر عدد الأسر في المنطقة المعزولة بـ 600 أسرة، بالإضافة إلي توافر جميع الأدوات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم في الشوارع والمنازل والمنشآت بالقرية بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها.





وكان محافظ كفرالشيخ قد أصدر القرار رقم ( 406) لسنة 2020م، بعزل قرية الزعفران التابعة لمركز ومدينة الحامول.





وجاء حدود المنطقة المعزولة كالآتي، " الحد البحري " الطريق الاسفلتي بداية من ماكينة الري علي بحر تيرة حتي بداية الطريق الدائري المؤدي إلي السوق ثم حوشة 18، 19، " الحد القبلي " بداية من ماكينة الري علي بحيرة تيرة ونهاية الحيز علي طريق ترابي مشترك مع حوشة 45، 54، " الحد الشرقي " بحر تيرة ابشان_ الحامول، " الحد الغربي " امتداد الطريق الدائري ثم حدود حوشة 29، 37 ، 47 "، وذلك لمدة 14 يومًا في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.