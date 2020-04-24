جامعة أسيوط تعلن عن إرجاء امتحانات الدراسات العليا بالكليات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة على إرجاء امتحانات الدراسات العليا بمختلف كلياتها عقب انتهاء قرار تعطيل الدراسة وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى إطار خطة الجامعة للحفاظ على صحة وسلامة منتسبيها .
وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه من المقرر إجراء كافة الامتحانات النظرية الخاصة بالدراسات العليا من دبلومة وتمهيدي الماجستير وما إلى ذلك ، عقب صدور قرار من مجلس الوزراء، بإنهاء تعطيل الدراسة والتى سوف يتم إجرائها تحريرًا على النحو المعتاد.
وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه من المقرر إجراء كافة الامتحانات النظرية الخاصة بالدراسات العليا من دبلومة وتمهيدي الماجستير وما إلى ذلك ، عقب صدور قرار من مجلس الوزراء، بإنهاء تعطيل الدراسة والتى سوف يتم إجرائها تحريرًا على النحو المعتاد.
وأشار إلى استمرار انعقاد مناقشة الرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراه بمختلف كليات الجامعة وفق المواعيد المقررة لها سابقًا وذلك عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس أو من خلال قصر الحضور على أقل عدد ممكن .
وكان قد أكد الدكتور أحمد عبد العزيز عضو المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة سوهاج، أن طلاب الدراسات العليا سيتم معاملتهم بنفس معاملة طلاب السنوات النهائية حول إجراء الامتحانات ، بحيث يتم الانتظار لانتهاء أزمة كورونا ومن ثم إستئناف الدراسة مرة أخرى وإجراء الامتحانات ، لأن هناك دراسات عليا لها امتحانات نهائية لذا لابد من استكمال ما يدرسوه اولا .