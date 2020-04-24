الداخلية: ارتداء الكمامة شرط للتردد على وحدات المرور

اعلنت وزارة الداخلية إنه فى ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26 الجارى، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة.





فإنه لزم التنويه بضرورة إرتداء الكمامة كشرط للتردد على وحدات المرور فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين.





وكانت وزارة الداخلية اعلنت صباح اليوم انه تقرر بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26 الجارى، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة (زيرو) مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.





واضافت الوزارة انه على راغبى الترخيص مراعاة إرتداء الكمامة الواقية حال ترددهم على منافذ تقديم الخدمة، والإلتزام بالتعليمات الوقائية الموضحة داخل الوحدة.





كما يمكن لمالكى مركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من (2030 سى سى) وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولا يوجد عليها حظر، تجديد الترخيص وإستلام الرخصة بمحل الإقامة أو لعنوان توصيل من خلال منافذ "فورى" وبوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت.





ومن المقرر الإعلان تباعًا عن فتح إجراءات تجديد الترخيص لباقى السيارات بالوحدات بشكل مرحلى وفقًا لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.