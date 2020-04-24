رمضان زمان.. فوازير نيللي وشريهان فاكهة شهر الصيام

بدأ مخرج الكبير فهمي عبد الحميد مشواره بتصميم تترات عدد من المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية - انطلقت شهرته منذ عام 1974 عندما أخرج "فوازير رمضان، حصل علي نوط الامتياز من الدرجة الأولى ، من خلال هذة السطور التالية تعرف علي قصة نجاح فوازير نيللي وشريهان.





بداية فوازير رمضان





عام 1974 جاءت بدايته الحقيقية مع فوازير رمضان التليفزيونية واختار الفنانة نيللي لتقديمها وكانت فكرتها تعتمد علي استضافة فناني الرسوم المتحركة في كل حلقة وكانت بعنوان "صورة وفزورة" ثم قدم "صورة وفزورتين" ثم "صورة وثلاث فوازير" "أنا وأنت فزورة".





تجديد فوازير رمضان وابتكار شخصية فطوطة





في عام 1981 اراد المخرج فهمي عبد الحميد تغيير فكرة "فوازير رمضان" واجتمع بالمؤلف عبد الرحمن شوقي والفنان سمير غانم وتم ابتكار شخصية "فطوطة" التي جسدها "غانم" من عام 1981 الي عام 1984. ، وحققت نجاحا كبيرا.





فوازير الف ليلة وليلة





جاءت بداية شريهان علي يد فهمي عبد الحميد فقدمت معه فوازير "ألف ليلة وليلة" للتليفزيون علي مدار ثلاث سنوات "85 و86 و1987" .