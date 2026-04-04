محافظ الإسماعيلية يوجه استمرار أعمال لجنة الرقابة على الأسواق

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بمراقبة وضبط الأسواق والمخابز، ومستودعات البوتاجاز؛ لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، والتأكد من وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه، تم تشكيل لجنة بالتعاون بين أسامة عبد الهادي معاون المحافظ للتموين، ومكتب متابعة المحافظ.

حيث تم تنفيذ حملة تموينية اليوم السبت الموافق ٤ أبريل، بالتنسيق مع إدارة تموين التل الكبير والوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، مباحث التموين، أسفرت عن: تحرير ١٦ مخالفة تموينية جاءت كالتالي:

في مجال المخابز..

تم تحرير مخالفتين إنتاج خبز ناقص الوزن، ٥ محاضر عدم نظافة أدوات العجن، محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضرين لوحة.

وفي مجال المستودعات، تم تحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات على سيارة البيع.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي، محضر عدم وجود شهادة صحية.

وجديرًا بالذكر، أن الحملات الرقابية المكثفة مستمرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والتصدي لكافة صور الغش التجاري.