AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

احترس .. 10 أمور يكره فعلها أثناء الصيام

السبت 25/أبريل/2020 - 07:00 ص
الازهر الشريف
الازهر الشريف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن للصوم آدابًا يجب مراعتها حتى تكون الفريضة مقبولة عند الله عز وجل ويثاب عليها المسلم.

وأضاف «جبر»في فتوى له ، أن يكره للصائم أمور ولو فعلها لا يبطل صومه، ولكن يكون قد أساء، وعلى المسلم الابتعاد عنها.


وأشار إلى أنه يكره للصائم أن يبالغ في المضمضة، والاستنشاق في نهار رمضان، لأنه بسبب هذه المبالغة قد يدخل الماء إلى جوفه فيفسد الصوم، لافتًا إلى أنه يسن لغير الصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق حتى يُطهر داخل أنفه وفمه.

ولفت العالم الأزهري، إلى أن يكره للصائم عند مذهب الشافعية أن يستخدم السواك بعد الزوال -بعد الظهر-، لأنه يؤدى إلى إزالة خلوف الفم الذي يحدث للصائم وهو أثر العبادة، مشيرًا إلى أنه في المذاهب الأخرى يجوز استعماله بعد الزوال، وعلى الصائم ألا يبتلع ريقه إذا تغير ريقه بطعم السواك وعليه أن يلفظ من فمه ما تبقى من أثر السواك.

حكم استعمال السواك وفرشاة الأسنان أثناء الصيام

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للصائم استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان، بل هو مستحبٌّ خاصة في الصباح بعد اليقظة من النوم، وعند تغير الفم، وقد كره الإمام الشافعي استعمال السواك بعد الزوال للصائم؛ لِمَا جاء في الحديث الشريف من أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا معنى حسن إن كان الناس لا يجدون رائحته، فإن كان الصائم يتعامل مع الناس فإن الأَفضل له أن يغير رائحة فمه ولو بعد الزوال؛ توقِّيًا من تَأَذِّيهم برائحته؛ لأن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح.

وأضافت الإفتاء فى ردها على سؤال "ما حكم استعمال السواك أو المعجون وفرشاة الأسنان أثناء الصوم؟، أن الحال كذلك في استعمال المعجون وفرشاة الأسنان في نهار رمضان، بشرط أن يُنَقَّى الفم بالماء جيدًا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر ما دامت مادة المعجون نفسها قد زالت، هذا ومن السنن المؤكَّدة في حق الصائم أن يخلل ما بين أسنانه جيدًا بالسواك، ويُفضَّل أن يستعمله كلما دعت الحاجة إلى استعماله.
وأوضحت، أنه من الآداب الإسلامية التي ينبغي مراعاتُها ألا يستخدم السواك أمام الناس وفي الأماكن العامة كالمواصلات ومكاتب العمل أو بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام؛ لأن استخدام السواك يحتاج إلى مضمضة الفم بالماء بعد استخدامه وغسل السواك بعد الاستعمال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم بلع الدموع أثناء الصيام؟.. الإفتاء: يفسد العبادة في هذه الحالة

هل معجون الأسنان والسواك يبطل الصيام ؟.. الإفتاء تجيب

بعد نصائح الأطباء .. حكم المضمضة المستمرة أثناء الصيام خوفا من كورونا

المضمضة للحد من كورونا.. حكم الإكثار منها في صيام رمضان

حكم استعمال السواك أثناء الصيام

مكروهات الصيام .. 7 أفعال منتشرة تنقص من ثواب العبادة

ترشيحاتنا

أوتو فيستر: عبد المنصف المسئول عن هزيمة 6-1.. والفوز على الأهلي 2-1 أفضل مبارياتي.. فيديو

السن الشرعي لصوم الأبناء.. الافتاء تحدد

هل ستؤجل امتحانات الثانوية العامة مثل الدبلومات الفنية ؟.. وزير التعليم يجيب

ضائع منذ 7 سنوات.. خروف يظهر فجأة بعدما اختفى في حرائق الغابات| صور

محيي إسماعيل يكشف سبب رفضه العمل مع تامر حسني.. فيديو

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت ٢٥/٤/٢٠٢٠ مهنيا وعاطفيا وصحيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في طفرة طبية.. إنقاذ طفل مولود بدون أذرع وبلا ركبتين

ضائع منذ 7 سنوات.. خروف يظهر فجأة بعدما اختفى في حرائق الغابات| صور

شاب يتولى دفن موتى المسلمين المحتاجين في بريطانيا.. حكاية أبو مؤمن