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فن

تأكيدًا لانفراد صدى البلد.. رامز جلال يقضي رمضان في الحجر الصحي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:05 م
رامز جلال
رامز جلال
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شروق إبراهيم
تأكيدًا لانفراد موقع "صدى البلد"، عاد الفنان رامز جلال إلى القاهرة الثلاثاء، بعد إنتهاء تصوير برنامجه "رامز مجنون رسمي" في دبي، وذلك بعد فتح رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج.

وفور عودة رامز جلال ، إلى مطار القاهرة تم وضعه فى الحجر الصحى بأحد فنادق الكبرى، ومن المفترض ان يقضي ما يقرب من أسبوعين داخل الحجر للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

بينما استعان رامز جلال، بالإعلامية اليمنية أروى التى فضلت المكوث في دبي بعيدا عن عائلتها في بيروت للإلتزام بتصوير جميع حلقات البرنامج.

يذكر أن رامز قدم العام الماضي برنامج رامز فى الشلال، ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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