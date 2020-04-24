رامز جلال من الشباب الصاحي .. مبروك عطية يروي موقفا مع مقدم البرنامج الشهير.. فيديو

طالب الدكتور مبروك عطية، من الفنان رامز جلال بالدخول على صفحته الشخصية على اليوتيوب ومتابعته من الساعة الثانية ليلا لـ الثالثة لمتابعته، وقال: "أنا مبروك عطية هكون معاكم للرد على جميع الأسئلة المتعلقة برمضان".





وروى مبروك عطية خلال حواره ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامى شريف عامر، موقفا قديما من 17 عامًا بينه وبين الفنان رامز جلال.





وأشار إلى أنه "كان عندى ندوة فى الدقى وكان بها عدد كبير من الحضور وشوفت شاب أمور بشعر واقف وقام بالتسليم على الحضور وبعد ذلك جلس على الكرسي".





وتابع عطية أن هذا الشاب اتضح أنه رامز جلال، وخلال الندوة وجه سؤالًا لى وهو جالس على ركبتيه ورافع يده كتلميذ محترم.





ولفت مبروك عطية إلى أن رامز جلال من الشخصيات الجميلة المحترمة ومن الشباب الصاحي.