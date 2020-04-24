AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رامز جلال من الشباب الصاحي .. مبروك عطية يروي موقفا مع مقدم البرنامج الشهير.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:03 ص
رامز جلال
رامز جلال
Advertisements
البهي عمرو

طالب الدكتور مبروك عطية، من الفنان رامز جلال بالدخول على صفحته الشخصية على اليوتيوب ومتابعته من الساعة الثانية ليلا لـ الثالثة لمتابعته، وقال: "أنا مبروك عطية هكون معاكم للرد على جميع الأسئلة  المتعلقة برمضان".  


وروى مبروك عطية خلال  حواره ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامى شريف عامر، موقفا قديما من 17 عامًا بينه وبين الفنان رامز جلال.


وأشار إلى أنه "كان عندى ندوة فى الدقى وكان بها عدد كبير من الحضور وشوفت شاب أمور بشعر واقف وقام بالتسليم على الحضور وبعد ذلك جلس على الكرسي".


وتابع عطية أن هذا الشاب اتضح أنه رامز جلال، وخلال الندوة وجه سؤالًا لى وهو جالس على ركبتيه ورافع يده كتلميذ محترم.


ولفت مبروك عطية إلى أن رامز جلال من الشخصيات الجميلة المحترمة ومن الشباب الصاحي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. رامز جلال يهنئ شقيقه بمسلسله الجديد

فى عيد ميلاد رامز جلال.. هؤلاء أغضبهم بسبب سخريته منهم

السنة دي سنة المواجهة.. رامز جلال ينشر صورة لنجوم برنامجه

الكل هيشوف .. رامز جلال يستفز شريف عامر على الهواء

رامز جلال يوجه رسالة لضحايا برنامجه الرمضاني

رامز جلال يستقبل ضحاياه وش لوش.. ويؤكد: حد ليه شوق فى حاجة.. فيديو

ترشيحاتنا

قرار الحظر الجديد ..إجراءات مصيرية من الحكومة لمواجهة كورونا فى رمضان

أحمد موسى: الحياة تعود لطبيعتها في مصر خلال عيد الفطر

النيابة: محادثة جنسية لـ شاب وفتاة على هاتف حنين حسام

راتب بالدولار ومحادثات جنسية.. تفاصيل التحقيقات الكاملة مع حنين حسام فتاة تيك توك .. بيان رسمى

زيادة في الإنترنت.. اتصالات مصر تعلن أخبارا سارة لعملائها بحلول رمضان

الزمالك يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ زيزو لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصوم الجمعة.. 4 دول عربية وإسلامية تعلن السبت أول أيام رمضان

الأميرة المحاربة.. وفاة رضيعة عمرها 5 أشهر بـ فيروس كورونا

بـ الباروكة.. هبة مجدى تهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان