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حقيقة علاقة فيتامين د بفيروس كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:32 م
فيتامين د
فيتامين د
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رشا عوني
دعا كبار الأطباء البريطانيين إلى ضرورة تناول مكملات فيتامين (د) خلال هذه الفترة بعد تفشي فيروس كورونا والذي جعلنا نلتزم بالحجر المنزلي وعدم التعرض لأشعة الشمس التي تعد مصدر فيتامين د.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية ، فإننا نقضي أوقاتا طويلة في المنازل التزاما بالحجر المنزلي وبالتالي نفقد المصدر الرئيسي للحصول على فيتامين د لذا ينصح بتناول مكملات فيتامين د بشكل يومي خلال هذه الفترة.

وكانت  منظمة الصحة العامة في إنجلترا أصدرت تحديثًا على موقعها على الإنترنت ، ينص على ضرورة تناول 10 ميكروجرامات من فيتامين د يوميًا للحفاظ على صحة العظام و العضلات.  

ويحاول الباحثون الإسبان إجراء تجربة لمعرفة ما إذا كانت خصائص فيتامين د المضادة للالتهابات يمكن أن تمنع أعراض COVID-19 من التفاقم.  

ويساعد فيتامين د في الحفاظ على مستويات الكالسيوم والفوسفات في الجسم ، مما يساعد على صحة العظام والأسنان والعضلات.

وينتج جسم الإنسان فيتامين د أثناء التعرض لأشعة الشمس ، لكن هناك مصادر أخرى للحصول على فيتامين د تشمل الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء والكبد وصفار البيض.

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