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حوادث

بلاغ للنائب العام من سكان الرحاب.. تفاصيل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:43 م
النائب العام
النائب العام
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ذكرت صفحة اهل الرحاب ان سكان الرحاب تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد احد المواقع الالكترونية الشهيرة لنشره خبرا كاذبا عن اقامة سحور جماعي بمدينة الرحاب.

وتم ارفاق الخبر بعدد 4 صور للسحور الجماعي المزعوم وفي دقائق معدودة تم تداول هذا الخبر الكاذب في جميع منصات التواصل  الاجتماعي مما تسبب في بلبلة وغضب الكثيرين من أهل الرحاب ومدن مصر .

وقالت الصفحة : نحيط سيادتكم علمأ أن الخبر و الصور المرفقة مع الخبر  ليس في مدينة الرحاب ولا أحد يعرف مصدرها وان أهل الرحاب ملتزمون جديًا بالحظر وجميع قرارات الدولة المصرية لمواجهه فيروس كورونا .. كما انه يوجد منظومة أمن صارمة لا تسمح نهائيًا بهذه التصرفات غير المسؤولة.

وقالت الصفحة : جار فتح تحقيق عاجل مع الجريدة والسيدة التى اصرت انها واحدة من حاضرى السحور المزعوم. 

واكدت الصفحة ان هذا الخبر الكاذب أساء لأهل الرحاب من ملاك ومستأجرين وأمنها وادارتها وشرطة الرحاب. 
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