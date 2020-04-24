فى أول أيام رمضان .. إقبال المواطنين على القطايف والكنافة .. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد فى اليوم الأول من شهر رمضان الكريم إقبال المواطنين على شراء الكنافة والقطايف بالمناطق الشعبية فى المحافظات.





فيما تعد بعض الأكلات كالكنافة رمزا من رموز الشهر الكريم، حيث يعتمد عليها المصريون كوجبة بعد الإفطار مباشرة، وجاء ذلك دون الإخلال بتعليمات مجلس الوزارء أمس.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا.