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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد المشروعات بحي شرق شبرا الخيمة.. صور

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:27 م
محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد المشروعات بحي شرق شبرا الخيمة ..صور
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إبراهيم الهوارى

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جوله ميدانية بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات بشوارع الحي فضلا عن متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها.


وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التطهير والتعقيم المستمر بالحي ثم تفقد أعمال المحور الجديد الذي يتم تنفيذه بدءا من منطقة مصر الجديدة وربطها بالطريق الدائري وطريق شبرا - بنها الحر، حيث كلف المحافظ رئيس الحي بمتابعة المشروع والتنسيق التام والتواصل مع الجهات المختصة لتذليل اي عقبات تعترض تنفيذ المشروع او تأخره عن الجدول الزمني.


وتابع المحافظ الجولة ايضا بتفقد شارع 135 وطالب بتكثيف الاعمال لازالة القمامة اولا باول وبذل المزيد من الجهد وعدم ترك اي قمامة بالشارع وازالة الاشغالات امام المحال التجارية وفرض الغرمات علي المخالفين وتكليف فريق المتابعة الميدانية بالمرور بشوارع الحي ورصد اي مخالفات واتخاذ اشد الاجراءات القانونية حيال اصحابها كما تفقد المحافظ ايضا شارع احمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة وطالب بازالة تراكمات القمامة والإشغالات فورا.


واختتم المحافظ الجولة بتفقد المحطة الوسيطة لجمع القمامة بحي شرق شبرا الخيمة بعد التشغيل التجريبى ودعمها بالمعدات والكوادر البشرية لتشغيلها مشيرا ان المحطة على مساحة 2 فدان بتكلفة 25,5 مليون جنيه تقريبا وتستوعب 2500 متر مكعب يوميا من القمامة، وستسهم في تطوير أعمال منظومة النظافة، إذ ستوفر الوقت والجهد والوقود، وتساعد فى رفع مستوى النظافة بشبرا الخيمة والقليوبية كلها.


وكلف المحافظ رئيس حي شرق شبرا الخيمة بتكثيف ورديات العمل بالشوارع ومتابعة ازالة التراكمات وتنظيم العمل بالمحطة لتستوعب كل التراكمات وظهور الشوارع بشكل لائق والتجهيز لحملة لازالة الاشغالات بالتنسيق مع الجهات الامنية.

محافظ القليوبية يتفقد المشروعات بحي شرق شبرا الخيمة.. صور
محافظ القليوبية يتفقد المشروعات بحي شرق شبرا الخيمة.. صور
محافظ القليوبية يتفقد المشروعات بحي شرق شبرا الخيمة.. صور
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